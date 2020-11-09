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Автоакустика ACV MR-652W (морская)

Артикул: 219520
Автоакустика ACV MR-652W (морская)
2 529 руб. 
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+ 86 КэтКоинов
Артикул: 219520
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16.5 см
Импеданс4 Ом
Корпуспластик
Материал дифузораполипропилен
Материал подвесарезина
Номинальная мощность60 Вт
Пиковая мощность120 Вт
Чувствительность90 дБ
Акустика бренда ACV морской серии. Наслаждайтесь звуком в открытом море!. Надежная коаксиальная акустика для яхт и катеров, с которой музыка станет отличным спутником любых путешествий и морских прогулок. Она исполнена в ударопрочном корпусе и не боится воздействия влаги, оснащена полипропиленовыми диффузорами с резиновыми подвесами, а также майларовыми твитерами. Широкий диапазон частот 60Гц ~ 20000Гц – это воспроизведение всех регистров с акцентом на середину и ВЧ. Благодаря чувствительности 90 дБ она обеспечивает нужное звуковое давление даже на небольшой громкости.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика ACV MR-652W (морская) – стоимость товара 2529 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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