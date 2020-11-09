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Радиотелефон Panasonic KX-TGE510RUS

Артикул: 218653
Радиотелефон Panasonic KX-TGE510RUS
3 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218653
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараРадиотелефон
Дисплеймонохромный
Спикерфонесть 
Цветсеребро
Встроенная записная книжкаесть
Автоответчикнет 
АОНесть 
Будильник, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, ночной режим, cовместимость со слуховым аппаратом. Ударопрочный корпус. Функция экстренного вызова, функция «умный звонок», кнопка быстрого усиления звука


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Самовывоз невозможен
Радиотелефон Panasonic KX-TGE510RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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