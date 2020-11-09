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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Экшн-камеры Rekam Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый

Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый

Артикул: 218431
  • Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 1
  • Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 2
  • Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 3
  • Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 4
  • Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 5
Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 1
Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 2
Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 3
Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 4
Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - фото 5
1 650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218431
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRekam
Тип товараЭкшн-камера
Тип носителяперезаписываемая память (Flash)
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Угол обзора144°
Разрешение матрицы, Мпикс12
Стабилизатор изображениянет
Подводная съемкаесть
ЖК-экранесть
Запись звукаесть
Режим фотоесть
HD-форматFull HD
Креплениеесть
Носители данныхmicro SD
Максимальный объем карты памяти32 Гб
РазъемыUSB
Wi-Fiнет
Bluetoothнет
GPSнет
Влагозащитаесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Емкость аккумулятора, мАч900
Цветбелый
Комплектациякамера, водонепроницаемый бокс, вело/мото крепление, переходное звено, базовое крепление, крепление-адаптер, ремни, липучка, крепление для штатива, база на шлем, USB кабель, стикеры, страховочный крепеж
Размеры (ШхВхГ), мм58x40x28
Вес, г58
Экшен-камера Rekam A100 позволяет начинающим спортсменам, детям и подросткам записывать свои первые экстремальные трюки, поездки на велосипеде и туристические походы. Она снабжена широкоугольной оптикой и Full HD-матрицей. С ее помощью можно запечатлевать красивые панорамы, обеспечивая при этом превосходную детализацию изображения. Камера отлично подходит для продолжительной съемки, поскольку оснащена сменным аккумулятором. Ее LTPS-дисплей воспроизводит яркую реалистичную картинку, предоставляя быстрый доступ ко всем настройкам и позволяя просматривать полученные материалы сразу же после завершения записи. В комплект поставки входят различные крепления и аквабокс для подводной съемки.


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Теги товара: Водонепроницаемые.


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Самовывоз невозможен
Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый - стоимость товара 1650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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