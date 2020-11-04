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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE

Артикул: 14433
9 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 14433
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БрендPanasonic
Тип товараМикроволновые печи
Цветсеребристый
Типсоло
Мощность микроволн800 Вт
Инверторная технологиянет
Внутреннее покрытие камерыэмаль
Дисплейесть
Размеры (ВхШхГ)28.70x48.50x40 см
Расположениеотдельно стоящая
Тип переключателейсенсорные
Объем25 л
Диаметр поворотного стола285 мм
Технология «Без поворотного стола»нет
Дверцанавесная
Открывание дверцыручка
Функции и особенностиподсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
объем 25 л, отдельно стоящая, мощность 800 Вт, электронное управление, сенсорная панель, дисплей, защита от детей


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