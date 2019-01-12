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Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный

(1)
Артикул: 111905
  • Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 1
  • Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 2
  • Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 3
  • Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 4
Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 1
Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 2
Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 3
Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - фото 4
8 120 руб. 
11 900 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 111905
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля ног
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см29.5
Длина, см64
Ширина, см29.5
Вес, кг6.1

Этот массажер - идеальное решение для людей, которые много времени проводят на ногах. С ним вы забудете об отечности ног и венозном застое.

Особенности и преимущества:

  • Быстро, приятно и эффективно снимает усталость ног;
  • Восстанавливает кровообращение, особенно после долгого нахождения на ногах;
  • Очень эргономичен, имеет возможность регулировки уровня наклона;
  • Воздействует на специальные точки ног, которые помогают восстановить работоспособность и снять усталость с ног;
  • Аппарат имеет четыре программы массажа;
  • Легок в использовании.

Комплектация:

  • Устройство;
  • Сетевой адаптер;
  • Инструкция по использованию;
  • Упаковочная коробка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.01.2019
Достоинства:
Массажер "Блаженство" отлично снимает усталость ног, улучшает кровообращение. Прекрасный подарок друзьям и родственникам!

Недостатки:
Нет

Самовывоз невозможен
Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) красный - данный товар вы можете купить по цене по цене 8120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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