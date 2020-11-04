Тепловая пушка Ballu BKX-5

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ballu
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольная
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|есть
|Вес, кг
|2.1
|Высота, см
|20.5
|Длина, см
|19.5
|Максимальный воздухообмен
|250 куб.м/ч
|Мощность обогрева
|3 кВт
|Напряжение
|220/230 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|керамический нагреватель
|Управление
|механическое
|Уровни мощности
|3000/1800 Вт
|Ширина, см
|20.5
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