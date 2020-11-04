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Память оперативная DDR4 Patriot 4Gb 2400MHz (PSD44G240081)

Артикул: 106564
Память оперативная DDR4 Patriot 4Gb 2400MHz (PSD44G240081)
1 670 руб. 
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Артикул: 106564
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2400 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)16
Вес, кг0.028
Высота, см5.5
Длина, см17
Количество в упаковке1
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность19200 Мб/с
Память DDR4 Non-ECC от Patriot Memory предоставляет качество, надежность и скорость передачи данных, необходимые для современных компьютеров. Эти планки памяти объемом 4GB произведены для работы при скорости PC4-19200 (2400MHz) и частоте Класс-16 для лучшего отклика системы при использовании приложений. Используя специальные компоненты при сборке, Patriot Memory заверяет, что каждый модуль соответствует стандартам индустрии и позволяет произвести апгрейд вашего компьютера без каких-либо сложностей. Компания Patriot Memory предоставляет пожизненную гарантию на изделия Signature Line DDR4. Модули памяти Patriot - отличная опция для построения компьютерной системы или проведения апгрейда для увеличения скорости работы.


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Память оперативная DDR4 Patriot 4Gb 2400MHz (PSD44G240081) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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