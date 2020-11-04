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Смеситель для кухни Rossinka Z02-72

Артикул: 103511
  • Смеситель для кухни Rossinka Z02-72 - фото 1
  • Смеситель для кухни Rossinka Z02-72 - фото 2
Смеситель для кухни Rossinka Z02-72 - фото 1
Смеситель для кухни Rossinka Z02-72 - фото 2
2 640 руб. 
3 114 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 103511
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Z02
filter_noneТовар входит в коллекцию Z02
БрендRossinka
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива195 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Высота излива208 мм
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см34
Ширина, см20
Высота, см6
Вес, кг1.4
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный, на борт


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Rossinka Z02-72 - купить по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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