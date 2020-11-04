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Смеситель для кухни Lemark Standard LM2111C

Артикул: 103061
  • Смеситель для кухни Lemark Standard LM2111C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Standard LM2111C - фото 2
Смеситель для кухни Lemark Standard LM2111C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Standard LM2111C - фото 2
4 170 руб. 
4 688 руб. 
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+ 80 КэтКоинов
Артикул: 103061
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Standard
filter_noneТовар входит в коллекцию Standard

Коллекция Standard

БрендLemark
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива232 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см35
Ширина, см25
Высота, см15
Вес, кг2
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Lemark Standard LM2111C - стоимость товара 4170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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