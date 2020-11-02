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Полка трехярусная угловая Milardo - 111WC30M44

Артикул: 89248
Полка трехярусная угловая Milardo - 111WC30M44
1 510 руб. 

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Артикул: 89248
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shelf
filter_noneТовар входит в коллекцию Shelf

Коллекция Shelf

БрендMilardo
Тип товараПолочки
Исполнениелатунь
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см21.5
Ширина, см21.5
Высота, см56
Вес, кг1.27
Полка трёхъярусная угловая. Материал: латунь. Установка: настенная.


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Самовывоз невозможен
Полка трехярусная угловая Milardo - 111WC30M44 – стоимость товара 1510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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