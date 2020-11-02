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Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9910

Артикул: 86166
  • Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 1
  • Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 2
  • Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 3
  • Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 4
Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 1
Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 2
Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 3
Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9900 - фото 4
3 250 руб. 
4 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 86166
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
ПроизводствоФранция
Действиемассаж
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Функции и режимымезопорация/электропорация/электромиостимуляция/светотерапия
Высота, см10
Длина, см20
Ширина, см16
Вес, кг0.3

Массажер Gezatone Mezolight m 9900 служит для проведения в домашних условиях процедур, нацеленных на омоложение кожи лица, шеи и декольте. Благодаря пяти уникальным методикам, кожа значительно подтягивается, укрепляются мышцы лица, улучшается усвоение косметических средств. Прибор имеет компактные размеры, беспроводное питание и удобен в использовании.

Особенности:

  • Мезотерапия обеспечивает лучшее усвоение кремов, сывороток и лосьонов;
  • Электропорация воздействует слабыми токами на кожу, открывая проводящие каналы в мембранах клеток для лучшего питания кожи;
  • Электростимуляция подтягивает каркасные мышцы лица;
  • Биотоки высокой частоты способствуют активизации работы кровеносной и лимфатической систем;
  • Хромотерапия воздействует на кожные структуры с помощью разного по цвету излучения.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Mezolight m 9900;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9910 - данный товар вы можете купить по цене по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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