Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Тонометр
|Тип тонометра
|механический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|нет
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|механическое
|Размер манжеты, см
|24x42
|Автоматическое отключение
|нет
|Память последнего измерения
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Китай
|Высота, см
|7
|Длина, см
|17.5
|Ширина, см
|10
|Вес, кг
|0.4
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26.06.2019
Недорогой
Недостатки:
Мелкая шкала, манжета без кольца.