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Массажер Gezatone Body Shaper AMG 125

Артикул: 76461
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 1
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 2
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 3
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 4
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 1
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 2
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 3
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Pro Amg125 - фото 4
1 999 руб. 

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1 640 руб. 

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Артикул: 76461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см20
Длина, см32
Ширина, см15
Вес, кг1

Массажер Gezatone Amg125 Body Shaper Pro - это удобный, современный массажер, позволяющий производить профессиональный массаж в домашних условиях. Регулируемая скорость вращения насадок позволяет выбрать оптимальный уровень воздействия. В комплекте имеются различные насадки, используемые в соответствии с целью массажа и областями воздействия. Массажер Gezatone Amg125 Body Shaper Pro одинаково эффективно воздействует на мужское и женское тело.

Особенности:

  • Оказывает вибрационно-вращательное действие;
  • Хорошо помогает в борьбе с целлюлитом;
  • Выводит лишнюю жидкость из кожи;
  • Уменьшает жировые отложения;
  • Усиливает циркуляцию крови и лимфы;
  • Разогревает мышцы перед тренировкой;
  • Оказывает расслабляющее действие после занятий спортом;
  • Снимает усталость и спазмы;
  • Инфракрасный подогрев увеличивает эффективность процедур;
  • Регулируемая скорость вращения насадок;
  • Три массажные насадки для различного воздействия;
  • Тканевая насадка, надеваемая поверх основных, для защиты вращающихся поверхностей от волос;
  • Подходит как мужчинам, так и женщинам;
  • Рекомендуется для индивидуального использования.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg125 Body Shaper Pro;
  • Основные насадки (3 шт.);
  • Тканевая насадка;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone Body Shaper AMG 125 - по цене 1999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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