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Дренажный насос Вихрь ДН-300

Артикул: 73703
  • Насос погружной Вихрь ДН-300 - фото 1
  • Насос погружной Вихрь ДН-300 - фото 2
Насос погружной Вихрь ДН-300 - фото 1
Насос погружной Вихрь ДН-300 - фото 2
2 290 руб. 
2 520 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73703
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды2°C
Глубина погружения под зеркало воды6 м
Диаметр разъема соединения1.5 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность300 Вт
Пропускная способность6.6 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Режущая насадканет
Длина, см34
Ширина, см22
Высота, см16
Вес, кг4.3
Тип насоса - дренажный. Для чистой воды. Пропускная способность - 6.6 куб.м/час


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Дренажный насос Вихрь ДН-300 - этот товар вы можете купить по цене 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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