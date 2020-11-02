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Комплект адаптеров Powerline TP-LINK TL-PA4010KIT

Артикул: 72506
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 1
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 2
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 3
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 4
  • Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 5
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 1
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 2
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 3
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 4
Сетевой WiFi адаптер TP-LINK TL-PA4010_KIT - фото 5
3 040 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72506
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараСетевой адаптер
Дополнительнодиапазон - 300 метров в помещении
Защита информации128-бит AES Encryption
Интерфейс подключенияEthernet
Количество внешних антенннет
Типадаптер PowerLine
Комплект адаптеров модели TL-PA4010PKIT от компании TP-LINK, позволяет в максимально сжатые сроки расширить уже существующую сеть, без необходимости прокладки линий интернет-кабелей. Данная серия поддерживает стандарт HomePlugAV, что позволяет развить максимально возможную скорость передачи данных до 500 Мбит/с, чего будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать несколько потоков воспроизведения видео HD-качества. Для полноценной работы представленной серии необходима стандартная бытовая электросеть с напряжением 220В. TL-PA4010PKIT оснащен запатентованной технологией энергосбережения, которая позволяет экономить до 85 % потребляемой энергии без какого-либо ущерба для пропускной способности и качества сигнала. Данная модель выполнена из особого облегченного пластика, что позволило добиться максимального уменьшения веса и размеров комплекта. Все вышеперечисленное делает TP-LINK TL-PA4010PKIT идеальным выбором для создания как домашней, так и офисной сети.


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Самовывоз невозможен
Комплект адаптеров Powerline TP-LINK TL-PA4010KIT - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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