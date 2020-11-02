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Память DDR3 Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G160081)

Артикул: 63367
  • Память оперативная Patriot DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz (PSD34G160081) RTL - фото 1
  • Память оперативная Patriot DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz (PSD34G160081) RTL - фото 2
Память оперативная Patriot DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz (PSD34G160081) RTL - фото 1
Память оперативная Patriot DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz (PSD34G160081) RTL - фото 2
1 680 руб. 
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Артикул: 63367
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.029
Высота, см1.5
Длина, см15.5
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
1 модуль памяти DDR3L, объем модуля 4 Гб, форм-фактор SODIMM, 204-контактный, частота 1600 МГц, CAS Latency (CL): 11


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Память DDR3 Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G160081) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1680 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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