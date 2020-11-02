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ИБП Powercom IMD-3000AP

Артикул: 55749
ИБП Powercom IMD-3000AP
26 510 руб. 
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+ 164 КэтКоинов
Артикул: 55749
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг22
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи6
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания6
Максимальная поглощаемая энергия импульса420 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см44
Выходная мощность3000 ВА/1800 Вт
Высота, см20
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке1.5 мин
Ширина, см13
ИБП Powercom IMD-3000AP. 6 разъемов питания. Время подзарядки - 6 часов.


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ИБП Powercom IMD-3000AP - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 26510 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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