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Уличный светильник Arte lamp Malaga A1082AL-1BG

Артикул: 53305
Уличный настенный светильник Arte Lamp MALAGA A1082AL-1BG
3 230 руб. 
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+ 149 КэтКоинов
Артикул: 53305
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборанастенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт100
Материал плафонастекло
Высота, см45
Длина, см25
Ширина, см35
Вес, кг1.55
Настенный уличный светильник. Цвет арматуры: Старая медь. Материал арматуры: Алюминий. Страна-производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Arte lamp Malaga A1082AL-1BG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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