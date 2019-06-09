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Объектив Yongnuo AF 35mm f2.0 Canon

(1)
Артикул: 51725
Объектив Yongnuo AF 35mm f2.0 Canon
7 474 руб. 
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Артикул: 51725
В наличии
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БрендYongnuo
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.0
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.0
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм35
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм35
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.155
широкоугольный объектив с постоянным ФР, крепление Canon EF и EF-S, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.25 м, размеры (DхL): 73x59 мм, вес: 155 г.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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09.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстрый фокус, резкая картинка, круглая диафрагма, компактные размеры, небольшой вес, металлический байонет, качественно собран

Недостатки:
Фронт-фокус, хроматические аберрации, бочка, но этим страдают и другие объективы,жужжит мотор (но мой китовый объектив не тише)

Комментарий:
Свои замечания буду дописывать по мере эксплуатации. Покупкой крайне доволен, рекомендую. Снимает не техника а фотограф, желаю всем ярких снимков!:)

Самовывоз невозможен
Объектив Yongnuo AF 35mm f2.0 Canon - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7474 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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