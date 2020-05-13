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Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт

(2)
Артикул: 49456
  • Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 1
  • Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 2
  • Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 3
  • Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 4
Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 1
Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 2
Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 3
Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт портативные - фото 4
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 49456
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг1
Длина, см15.5
Ширина, см9.7
Высота, см6.7
Диапазон воспроизводимых частот90 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность2 Вт
Суммарная мощность4 Вт
Материал корпуса колонокМДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовМДФ
Разъем для наушниковесть
Питание от USBда
Питание от сетинет
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 4 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 90 - 20000 Гц


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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13.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Ясный , разборчивый звук (конструкция "закрытый корпус") Низкие частоты обозначены довольно неплохо. Удобные - кнопка включения, регулятор и входы на передней панели. Сделаны аккуратно, внешне придраться к качеству изготовления нельзя .

Недостатки:
Для акустики такого уровня и назначения - нет, звучание соответствует конструктиву.

Комментарий:
Покупались для "озвучки" ноутбука и с этой задачей вполне справляются. Не стоит ждать от них "баса" , не стоит требовать от них какого то "суперзвука" :-). Корпус хоть и из тоненькой деревяшки, но таких призвуков и резонансов как у совсем дешевых колонок в пластиковом корпусе нет. Громкость не стоит выворачивать больше чем наполовину - начинаются сильные искажения, что естественно. Т к питание от юсб ( а это для таких колоночек плюс) можно их кнопкой вообще не выключать, целее будет :-). Рекомендую. Если не попадется брак ( а у Свена брак бывает не так уж часто) должны долго проработать.


13.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Защитная сеточка из железа; корпус деревянный; громкий, отличный звук; питание от USB; встроенный микрофон

Недостатки:
Иногда нужно протирать пыль :)

Комментарий:
Достаточно дешевые за такое качество; красивые и стильные; не пожалел, что купил!

Самовывоз невозможен
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