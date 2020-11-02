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Тент Intex 28022 на бассейн Easy Set, d=366см

Артикул: 45916
Тент Intex 28022 на бассейн Easy Set, d=366см
530 руб. 
980 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45916
В наличии
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БрендIntex
Тип товараТент для бассейна
Длина, см366
Ширина, см366
МатериалПВХ
Вес, кг3.5
Тип товаратент

Тент Intex 28022 предназначен для закрытия круглого надувного бассейна диаметром 366 см с целью защиты воды от загрязнений, испарения и излишнего остывания. Легко крепится с помощью кромочного каната. Быстро снимается. Выполнен из прочного материала, стойкого к химическим воздействиям. Позволяет быстрее нагреть воду в бассейне.

Особенности:

  • Для круглого надувного бассейна диаметром 366 см;
  • Выполнен из ПВХ толщиной 0.2 мм;
  • Веревочное крепление по нижнему краю тента;
  • Предохраняет воду бассейна от загрязнений инородными предметами и дождевой водой;
  • Защищает верхнее кольцо бассейна от повреждений;
  • Уменьшает количество испаряемой воды;
  • Не позволяет воде сильно остывать;
  • При использовании нагревательных приспособлений, вода, закрытая тентом, нагреется быстрее;
  • Прост в монтаже и демонтаже.

Комплектация:

  • Тент Intex 28022;
  • Упаковка.


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Тент Intex 28022 на бассейн Easy Set, d=366см - по цене 530 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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