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Вилы садовые телескопические Fiskars (133320)

Артикул: 38966
Вилы садовые телескопические Fiskars (133320)
3 940 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38966
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараВилы садовые

Телескопические садовые вилы - идеальное решение для современного садовода-любителя! Регулируемая длина рукоятки у телескопических вил позволяет работать  садоводам разного роста. Практичные вилы изготовлены из стали высокой прочности и гибкости. Благодаря широкой рукоятке, предназначенной для удобного и безопасного захвата, Ваша рука будет все время находиться в естественном положении. За счёт дополнительного рычага в нижней части вил, вы сокращаете усилие при работе и предотвращаете усталость и нагрузку на спину и плечи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • 4 острых зубца особенно хорошо подходят для твердой и каменистой почвы
  • Использование борсодержащей стали придает зубьям дополнительную жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почву
  • Длина черенка регулируется от 1058 мм до 1256 мм, позволяя работать с вилами людям разного роста
  • Рукоятка в форме буквы D подойдет для руки любого размера; для работы в перчатках и без
  • Угол подъема 13°


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Самовывоз невозможен
Вилы садовые телескопические Fiskars (133320) – стоимость товара 3940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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