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Степлер Bosch PTK 3,6 Li (0603968120)

Артикул: 37882
Степлер Bosch PTK 3,6 Li (0603968120)
5 920 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 37882
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараСтеплер строительный
Функция двойного ударанет
Размер магазина100 шт
Ширина П-образной скобки11.4 мм
Аккумулятор в комплектеда
Емкость аккумулятора1.3 Ач
Зарядное устройство в комплектеда
Кол-во ударов30 уд/мин
Мощность, Вт650
Напряжение аккумулятора, В3.6
Типаккумуляторный
Тип аккумулятораLi-lon
Длина, см15.5
Ширина, см4.5
Высота, см14
Вес, кг0.74

Используется для фиксации легких материалов к дереву мягких пород.

Преимущества: индикатор наполненности магазина и заряда аккумулятора; прорезиненная рукоятка; низкий вес; защита от случайного пуска.

Характеристики:

  • Тип аккумулятора: LiION;
  • Напряжение: 3,6 В;
  • Емкость: 1,3 А/ч;
  • Удары: 30 уд/м/;
  • Вид скобы: 53;
  • Размер скобы: 4/10x11,4 мм.;
  • Емкость магазина: 100 шт.;
  • Вес (нетто): 800 граммов.

 



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Самовывоз невозможен
Степлер Bosch PTK 3,6 Li (0603968120) - по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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