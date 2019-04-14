Пароочиститель Kitfort KT-908 зеленый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Пароочистители
|Основной цвет
|зеленый
|Вид
|напольный
|Мощность, Вт
|1500
|Материал корпуса
|пластик
|Температура пара, °С
|145
|Максимальное давление пара, бар
|4
|Вес, кг
|5.6
|Максимальная подача пара, г/мин
|40
|Регулировка подачи пара
|нет
|Резервуар для воды, л
|1.5
|Бойлер, л
|1.5
|Время нагрева, мин
|15
|Время непрерывной работы
|37 мин
|Длина парового шланга
|1.5 м
|Длина сетевого шнура
|2.5 м
|Намотка сетевого шнура
|ручная
|Щетки и насадки
|насадка для отпаривания/ струйная насадка/ угловая насадка/ щетка для пола/ круглая щетка маленькая/ круглая щетка большая
|Функции и особенности
|защита от перегрева/ индикатор наличия воды/ отсек для хранения насадок / защита от случайного включения подачи пара
|Прочее
|алюминиевый бойлер устойчив к образованию накипи
|Размеры (ВxШxГ), см
|24.5х35х28.5
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14.04.2019
Качественное исполнение. Эффективен для верхней одежды, если стирка невозможна, проверил. Достаточное давление и расход пара. Заказал по акции. Рекомендую.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Выбирал по отзывам. Не ошибся.