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Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-2000Н

Артикул: 35792
  • Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-2000Н (компактная) - фото 1
  • Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-2000Н (компактная) - фото 2
  • Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-2000Н (компактная) - фото 3
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-2000Н (компактная) - фото 1
Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-2000Н (компактная) - фото 2
Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-2000Н (компактная) - фото 3
2 290 руб. 

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Артикул: 35792
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг2.9
Высота, см32
Длина, см20
Максимальный воздухообмен200 куб. м./ч
Мощность обогрева2 кВт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое
Уровни мощности2000/1000 Вт
Ширина, см15
мощность 2000 Вт. Компактные размеры. Вентилятор


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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-2000Н - стоимость товара 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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