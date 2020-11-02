Стабилизатор Ресанта АСН-12000 /1-ЭМ

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140 - 260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|универсальный
|Активная мощность
|12000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|12000
|Вес, кг
|29,5
|Высота, см
|32,3
|Длина, см
|34
|Ширина, см
|40
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000/1ЭМ однофазный электромеханический. Диапазон входного напряжения 140-260 Вольт. Номинальная мощность в диапазоне входящего напряжения 190-260 Вольт 12 кВт (12 000 Ватт). На передней панели стабилизатора расположен цифровой дисплей показывающий входное и выходное напряжение в сети в режиме реального времени, а так же нагрузку потребляемой мощности. Подключения стабилизатора через клемную колодку расположенную на задней панели стабилизатора. Включение выключение стабилизатора осуществляется тумблером расположенном сзади.
Характеристики:
Диапазон входного напряжения, В
140-260
Номинальная величина выходного напряжения, В
220±2%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
12
Рабочая частота (Гц)
50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее97
Точность поддержания выходного напряжения (%)2
Масса нетто (кг)29,5
Охлаждениеестественное
Время регулирования (мс)10
Искажение синусоидыотсутствует
260±5
Класс защиты
IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
400х323х183
Рабочая температура окружающей среды (оС)0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)80
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