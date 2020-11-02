Сварочный аппарат инверторный IWM160 Eurolux

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Eurolux
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
|Основные характеристики
|Тип устройства
|сварочный инвертор
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Сварочный ток (MMA)
|10-160 А
|Напряжение на входе
|140-260 В
|Количество фаз питания
|1
|Тип выходного тока
|постоянный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70 %
|Диаметр электрода
|1.60-4 мм
|Дополнительные характеристики
|Степень защиты
|IP21
|Масса
|4.5 кг
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