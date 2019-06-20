Сварочная маска Ресанта МС-2

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочная маска
|Автоматическое включение
|да
|Максимальная степень затемненности
|12 DIN
|Минимальная степень затемненности
|10 DIN
|Вес, кг
|0,43
|Высота экрана
|92
|Ширина экрана
|42
Модель светофильтра
ТСК-4000
Размеры смотрового окна (мм)
92х42
Режим «шлифовка»
нет
Регулировка чувствительности
есть
Регулировка времени задержки
есть
Пропускание ультрафиолета
≤0,00006% на λ=313нм
≤0,00006% при λ=365нм
Пропускание ИК-излучения
≤0,003% при λ от 780нм до 1300нм
≤0,009% при λ от 1300 до 2000нм
Светлое состояние (DIN)4
Темное состояние (DIN)
10, 11, 12 ступенчатое
Время переключения (мс)
0,1 (+23С)
Задержка открытия (с)
0,15/0,8
Чувствительность сенсора
Переменная
Питание (батарея)
Солнечная и литиевая
Вес (г)
430
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20.06.2019
Удобно сидит.
Правильно работает, есть регулировки.
За год не разрядилась и не сдохла.
Недостатки:
Оконце могло быть и больше
Комментарий:
Отличный вариант за свою цену