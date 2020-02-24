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Бензопила Huter BS-52

(1)
Артикул: 35619
Бензопила Huter BS-52
6 890 руб. 

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Артикул: 35619
В наличии
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БрендHuter
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя2.9 л. с.
Объём двигателя, см352
Объём топливного бака, л0.55
Число тактов двигателя2
Длина шины50.5 см
Максимальная длина шины20 дюйм.
Шаг цепи0.325 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума105 дБ
Ширина, см32
Длина, см44
Высота, см28
Вес, кг7.5
Общие характеристики
Типбензопила
Конструкцияручная
Мощность2500 Вт
Количество скоростей1
Шаг цепи0.325 дюйма
Обработка
Длина шины50 см
Производительность
Объем двигателя52 куб. см
Дополнительная информация
Емкость топливного бака0.55 л
Функции и возможностиантивибрация, тормоз цепи
Вес7.5 кг (с цепью и шиной)


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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Соотношение цены и качества
Длина шины , мощность , вес

Недостатки:
В угоду цене пластмассовые детали которые хотелось бы видеть из сплава алюминия .

Комментарий:
Заводится хорошо , карбюратор пришлось настраивать заново , так как настройки завода не понравились. Для личного хозяйства в самый раз .

Самовывоз невозможен
Бензопила Huter BS-52 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6890 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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