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Бензиновый триммер Huter GGT-1500S

Артикул: 35607
Бензиновый триммер Huter GGT-1500S
6 810 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 35607
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системада
Колесанет
Комплектация3-лопастной нож, триммерная головка (полуавтоматическая)
Расположение двигателяверхнее
РучкаT-образная (велосипедная)
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин
Тип двигателябензиновый
Топливный бакна 0.7 л
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания26 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя2 л.с.
Внимание: комплект состоит из 2х единиц: отдельно поставляется двигатель, отдельно штанга. Бензиновый триммер, нождиск в комплекте, антивибрационная система, ширина скашивания 26 см, вес: 7 кг, мощность 2 л.с., бак на 0.7 л, уровень шума 96 дБ, прямая штанга


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Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-1500S - купить по цене 6810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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