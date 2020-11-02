8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Точильный станок Вихрь ТС-150

Артикул: 35435
Точильный станок Вихрь ТС-150
2 390 руб. 
Купить
+ 52 КэтКоинов
Артикул: 35435
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендВихрь
Тип товараТочильный станок
Вес, кг4.4
Высота, см20.5
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия12.7 мм
Длина, см18.5
Количество скоростей1
Комплект поставкиМашина настольная шлифовальная, защитный экран, подсветка.
Мощность150 Вт
Скорость вращения2950 об/мин
Ширина, см29

Вихрь ТС-150 — универсальное точило стандартного типа. При мощности в 150 Вт и небольших габаритах станок отлично справляется с заточкой сверл и ножей.

Тип питания сеть
Мощность двигателя 150 Вт
Напряжение питания 230 В, 50 Гц
Вес 4.4 кг

 



Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Точильный станок Вихрь ТС-150 - по цене 2390 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...