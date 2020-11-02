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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к

Артикул: 35415
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  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к - фото 3
3 290 руб. 

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Артикул: 35415
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт12
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент24 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0.8 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева18 мм
Макс. диаметр сверления металла8 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
безударная дрель-шуруповерт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 0.8 - 10 мм, питание от аккумулятора


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12-2к - по цене 3290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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