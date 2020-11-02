Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Уровень шума
|89 дБ
|Глубина фрезирования
|35 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|27000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|27000
|В кейсе
|нет
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянной скорости
|нет
|Регулировка скорости
|нет
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|900
|Длина, см
|26
|Ширина, см
|12.7
|Высота, см
|11
|Вес, кг
|2.7
Фрезер Makita RP0900 - профессиональная базовая модель с массивной алюминиевой плитой и паралельным упором. Цанговый патрон для фрез с хвостовиком 8 мм. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера.
Характеристики:
Потребляемая мощность 900 Вт
Частота холостого хода 27000 об/мин
Размер цанги 8 мм
Глубина обработки 0-35 мм
Габаритная длина 260 мм
Сетевой шнур 4,0 мм
Масса 2,7 кг