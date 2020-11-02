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|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|82 дБ
|Глубина фрезирования
|35 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|30000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|10000
|В кейсе
|да
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|есть
|Поддержание постоянной скорости
|есть
|Регулировка скорости
|есть
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|710
|Длина, см
|20
|Ширина, см
|8.9
|Высота, см
|8.9
|Вес, кг
|1.8
Фрезер Makita RT0700CX2 - это многофункциональный профессиональный агрегат. Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Фрезер предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как дерево, алюминий, пластик, дерево.
Модель оснащена двигателем мощностью 710 Вт. Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. Сумка для хранения и транспортировки инструмента и дополнительных аксессуаров в комплекте поставки.
Характеристики:
|Потребляемая мощность при непрерывной работе
|710 Вт
|Размер зажимного приспособления режущего инструмента
|цанга 6/8 мм
|Частота холостого хода
|10.000/30.000 мин-1
|Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003
|1,8 кг