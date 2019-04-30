Пылесос ARNICA Hydra Rain Plus

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|Бренд
|ARNICA
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|бордовый
|Дополнительный цвет
|черный
|Тип уборки
|влажная/сухая
|Тип пылесборника
|аквафильтр
|Емкость пылесборника
|2 л
|Регулятор мощности
|нет
|Потребляемая мощность, Вт
|2400
|Мощность всасывания, Вт
|350
|Труба всасывания
|составная
|Комплектация
|фильтр тонкой очистки
|Длина сетевого шнура
|6 м
|Вес, кг
|7.2
|Размеры (ВxШxГ), см
|37х37х56.5
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30.04.2019
Цена, удобство эксплуатации и мойки, богатая комплектация, нет дополнительных расходных материалов (фильтров)...
Недостатки:
Пока не обнаружил, но показалось, что качество материалов используемых при производстве сего "девайса" - не на высшем уровне...но пока об этом судить рано (маленький срок эксплуатации)...
Комментарий:
Перед покупкой много изучал информации и отзывов о разных моющих пылесосах... Не буду ругать другие марки - у каждой есть свои плюсы и минусы, но по моему у этого пылесоса плюсов больше... В первый день попробовал отмыть им пятно на ковре (ребенок постарался), и о чудо - он справился с поставленной задачей, на радостях почистил еще и диван. Да, еще один плюс - в комплекте присутствуют шланг и трубки для влажной уборки и отдельно - для сухой (с аквафильтром), но и минус - занимает много места...