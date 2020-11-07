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Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL

Артикул: 230844
  • Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 1
  • Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 2
Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 1
Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 2
1 494 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараШтанга
Минимальная высота, см55
Максимальная нагрузка, кг1
Вес, кг0,4
Комплект из гибкой штанги и винтового зажима Falcon Eyes CL-35FL. С одной стороны штанги установлена клипса с резиновыми захватами шириной 75 мм, с другой — стандартный стоечный палец с винтом 3/8, палец устанавливается во втулку винтового зажима. Зажим CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Штанга, клипса и зажим изготовлены из металла, втулка — из прочного пластика.


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Самовывоз невозможен
Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - купить по цене 1494 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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