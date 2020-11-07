Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Manfrotto
|Тип товара
|Трипод настольный
|Максимальная нагрузка, кг
|0.3
|Минимальная рабочая высота, см
|6
|Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
|10.4
|Вес, кг
|0.04
Телефон для звонков в Ростове-на-Дону
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв