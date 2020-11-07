8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный

Артикул: 228873
  • Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - фото 3
Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - фото 3
1 380 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228873
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм26-55
Размер VESA100х100, 200х100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 400х200, 400x300, 400х400
Регулировкафиксированный
Максимальная нагрузка, кг45
Вес, кг1,536
Кронштейны серии Top Line разработаны с учетом тенденций рынка телевизоров и инноваций в дизайне техники. Специальная защелка легко фиксирует ТВ на кронштейне за один щелчок. Защелка на опоре срабатывает автоматически. Удобная опция для выравнивания кронштейна по горизонту при установке на стену. Увеличенное по размеру основание обеспечивает надежное крепление техники весом до 25 кг. Конструкция основания равномерно распределяет нагрузку на кронштейн. Основание кронштейна можно выровнять по горизонту благодаря крепежным отверстиям специальной формы. Конструкция опоры с «двойным крюком» обеспечивает двойную надежность фиксации ТВ на кронштейне. Нагрузка на планку основания распределяется равномерно. Накладки из ударопрочного и нетоксичного АБС-пластика придают кронштейну завершенный вид. Кроме того, они могут использоваться для укладки проводов.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...