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Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная

Артикул: 228163
  • Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - фото 3
Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - фото 1
Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - фото 2
Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - фото 3
8 720 руб. 
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+ 288 КэтКоинов
Артикул: 228163
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикда
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеот сети
Размеры (ВхШхТ)85х130х175
Bresser MeteoTrend Colour – метеостанция с цветным экраном, на котором отображаются температура снаружи и внутри помещения, прогноз погоды на ближайшие 12 часов, текущее время, дата и день недели. Благодаря яркой белой подсветке символы на экране четко видны даже в полной темноте. Метеостанция легко настраивается и заменяет собой сразу несколько приборов: часы с будильником, термометр и гигрометр. В комплекте с метеостанцией идет наружный датчик. У него нет собственного экрана, показания измерений он передает на основной модуль по радиоканалу. Датчик работает от батареек (нет в комплекте), не требует проводов для подключения. Он собирает данные о температуре и влажности воздуха. На основе этой информации метеостанция высчитывает прогноз погоды на ближайший день, который отображается в виде крупной иконки в верхней части экрана. Иконка может принимать пять разных значений: солнечно, переменная облачность, облачность, дождь, снег. Основной модуль оценивает температуру и влажность воздуха внутри помещения. Он же работает и как часы с будильником. Срабатывание сигнала можно установить по дням недели или на один раз. Кнопки управления расположены на внешней части корпуса. Для питания основного модуля используется сеть переменного тока (адаптер включен в комплект поставки).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser MeteoTrend Colour с радиоуправлением, черная - стоимость товара 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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