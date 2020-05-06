Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #23 100мл

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|Бренд
|Enough
|Тип товара
|Макияж для лица
|Тип средства
|тональная основа
|Тип кожи
|все типы
|Тон
|23
|Тон
|Enough
|Коллекция
|Enough Collagen Moisture Foundation
|Страна бренда
|Enough
|Объем, мл
|100 мл
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06.05.2020
На жирной коже держится весь тень. Не забивает поры.
Недостатки:
Ожидала большей перекрывной способности.
Комментарий:
Крем плотный. Оттенок подстраивается. Держится хорошо. Но. У меня от природы очень яркие синяки под глазами. Синяки не перекрывает;(
06.05.2020
Идеальное матовое покрытие
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Большой объем. Плотный крем. Маскирует любые недостатки и зрительно улучшают цвет лица и текстуру
06.05.2020
Нежная текстура, на коже не чувствуется, хорошо выравнивает тон, приятный запах
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень понравился тональник, легко наносится, требуется мало. Убирает блеск, кожа очень приятная на ощупь, не образует эффект маски. Плюсом является еще то, что он в баночке с дозатором, очень удобно