8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Beurer HC25 1600Вт черный

Артикул: 221886
Фен Beurer HC25 1600Вт черный
1 890 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221886
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBeurer
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,47
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияСкладная ручка, съемный предохранительный фильтр, петля для подвешивания, переключение электропитания 220/110 В
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева2
Мощность1600
Функцииионизация, функция Cool Shot для фиксации укладки
Фен для волос Beurer HC25 (дорожный) будет тщательно и бережно сушить локоны. Модель обладает двухступенчатой регулировкой температуры и мощности вентилятора. С помощью ионной технологии волосы будут становиться гладкими, наполненными жизненной энергией и силой. Ликвидируется статический заряд волос. Защищает модель шевелюру от излишней сухости. С помощью эргономичной складной ручки будет удобно складывать прибор, и помещать его в сумку или чемодан. Присутствует автоматическая защита от перегрева. Есть проушина для подвешивания устройства и удобного хранения. 


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фен Beurer HC25 1600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...