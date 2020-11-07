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Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5

Артикул: 221064
  • Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото 5
77 590 руб. 
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+ 2560 КэтКоинов
Артикул: 221064
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефлектор
Оптическая схемаНьютона
Диаметр объектива200 мм
Фокусное расстояние объектива1000 мм
Максимальное увеличение400х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативасталь
Вес, кг40
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 – это идеальный инструмент для изучения дальнего космоса. Качественная оптика обеспечивает передачу яркой, чистой и четкой картинки. Модель BK P2001EQ5 прекрасно подходит не только для визуальных наблюдений, но и для астрофотографии. Мощная экваториальная монтировка гарантирует точное ведение астрономических объектов.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 77590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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