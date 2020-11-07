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Сабвуфер URAL Molot 12

Артикул: 219216
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  • Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 3
  • Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 4
  • Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 5
  • Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 6
Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 1
Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 2
Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 3
Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 4
Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 5
Сабвуфер URAL Molot 12 - фото 6
4 480 руб. 
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+ 161 КэтКоинов
Артикул: 219216
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Высота, см32.4
Длина, см14.2
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Корпуснет
Мощность600 Вт
Особенностиустановочный диаметр 28.5 см
Полная добротность (Qts)0.88
Резонансная частота (Fs)34.5 Гц
Типпассивный
Типоразмер30 см
Чувствительность84.3 дБ
Ширина, см32.4
Эквивалентный объем (Vas)43.1 л
Корзина с усиленными ребрами жесткости. Звуковая катушка 2.5? (64 мм). Прошитый диффузор из целлюлозы. Высокопрочная центрующая шайба c вшитыми плоскими подводящими проводами.


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Сабвуфер URAL Molot 12 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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