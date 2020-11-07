8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Janome Juno 523 белый/цветы

Артикул: 218904
Швейная машина Janome Juno 523 белый/цветы
12 030 руб. 
Купить
+ 152 КэтКоинов
Артикул: 218904
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Автоматический нитеобрезательда
Реверсда
Челноквертикальный
Цветбелый
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка ширины зигзагада
Регулировка длины строчкида
Подтипэлектромеханическая
Выполнение петельавтоматическое
Отсек для хранения принадлежностейда
Нитевдевательда
Максимальный подъем лапки12
Максимальная ширина стежка5
Максимальная длина стежка4
Количество петель1
Дополнительный цвет/дизайн/рисунокцветы
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Janome Juno 523 белый/цветы


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome Juno 523 белый/цветы - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...