Оверлок Janome Artstyle 4057 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Janome
|Тип товара
|Оверлоки
|Длина стежка
|-4мм
|Количество нитей
|4
|Коэффициент дифференциальной подачи
|0.5-2.5
|Регулировка прижима лапки
|да
|Серия
|Artstyle
|Скорость шитья (стежков в минуту)
|1300
|Цвет
|белый
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