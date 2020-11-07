Мобильный телефон Nobby 320 SILVER

Nobby 320 – функциональный и очень стильный мобильный телефон в тонком металлическом корпусе. Размеры телефона настолько компактные, что его можно легко разместить в кармане верхней одежды или в небольшой сумке. Мобильный телефон с изящным корпусом, с плавными округлыми краями, элегантная клавиатура - подойдет даже самым взыскательным потребителям. Аппарат легко помещается в руке, а материал корпуса оставляет приятные тактильные ощущения. Модель оснащена емким аккумулятором, благодаря этому вам не потребуется частая подзарядка, и вы сможете продолжительное время оставаться на связи. Телефон оснащен ярким дисплеем, с диагональю 2.8’’, который предоставляет широкий спектр возможностей. Аппарат поддерживает все популярные форматы, а также в модели есть беспроводное FM-радио. Для хранения музыки и фото предусмотрена работа с картами microSDHC емкостью до 32 ГБ. В телефоне установлена 0,3-мегапиксельная камера, с помощью которой можно зафиксировать то, что вас заинтересовало. В телефоне имеется яркий фонарик, который необходим в темное время суток. Nobby 320 – тонкий, металлический, стильный - изящное решение в элегантном формате.