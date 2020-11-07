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Дрель ударная Black & Decker HD555-RU

Артикул: 217977
Дрель ударная Black & Decker HD555-RU 550Вт патрон:быстрозажимной реверс
2 179 руб. 
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Артикул: 217977
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрели
Аккумулятор в комплектенет
Макс. диаметр сверления (дерево)20
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмда
Тип патронабыстрозажимной
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Мощность550
Макс. количество ударов в минуту45000
Макс. диаметр сверления (металл)13
Макс. диаметр сверления (бетон)13
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращениянет
Макс. диаметр патрона13
КомплектацияДрель, боковая рукоятка, ограничитель глубины, ключ патрона
Кол-во скоростей работы1
Реверсда
Длина, см29
Высота, см8
Ширина, см26
Вес, кг2,18
Ударная дрель BLACK+DECKER HD555-RU поставляется в комплекте с ключом, упаковкой служит коробка. Инструмент относится к бытовому и имеет ограничитель глубины, что предоставляет возможность осуществлять сверление одинаковых отверстий. Повышенный уровень комфорта обеспечивает наличие боковой рукоятки. Отменную производительность инструмента гарантирует мощный двигатель. Владелец инструмента сможет просто сверлить основания или сверлить с ударом, что дает возможность устраивать отверстия даже в бетоне. Количество оборотов регулируется электронной системой. Использовать дрель длительное время позволит наличие фиксации на кнопке включения. Инструмент компактен и характеризуется небольшими размерами. Его покупка позволит делать отверстия в кирпиче, дереве, других материалах. Дрель характеризуется надежностью и значительным ресурсом, она прослужит длительное время.


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Теги товара: Быстрозажимные.


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Дрель ударная Black & Decker HD555-RU - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2179 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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