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Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W

Артикул: 109327
  • Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W - фото 1
  • Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W - фото 2
Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W - фото 1
Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W - фото 2
2 470 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 109327
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHipro
Тип товараБлок питания
Вес, кг2
Питание видеокарты6 pin
Питание мат. платы и процессора24+4 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х14х15
Разъемы SATA, шт4
Количество вентиляторов1
Состояние товарановый
Форм-факторATX
Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W. PFC-пассивный. Количество разъемов 4-pin IDE 3шт. Защита от перенапряжения. Защита от перегрузки. Защита от короткого замыкания.


Теги товара: ATX, игровые, ATX 500W.


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Самовывоз невозможен
Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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