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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Lemark Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C

Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C

Артикул: 103292
  • Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C - фото 1
  • Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C - фото 2
Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C - фото 1
Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C - фото 2
13 740 руб. 

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12 590 руб. 

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Артикул: 103292
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Yeti
filter_noneТовар входит в коллекцию Yeti

Коллекция Yeti

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатесть
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива419 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см45
Ширина, см20
Высота, см7
Вес, кг1.7
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны с термостатом Lemark Yeti LM7834C - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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