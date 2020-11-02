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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Смесители Lemark Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C

Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C

Артикул: 103291
  • Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C - фото 1
  • Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C - фото 2
Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C - фото 1
Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C - фото 2
9 950 руб. 

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9 770 руб. 

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Артикул: 103291
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Yeti
filter_noneТовар входит в коллекцию Yeti

Коллекция Yeti

БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива108 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Высота излива109 мм
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см25
Ширина, см20
Высота, см15
Вес, кг1.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Смеситель для раковины с термостатом Lemark Yeti LM7836C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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